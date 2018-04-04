Ветеран попытался попросить асфальт у губернатора и умер

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Савин умер в приемной губернатора Владимирской области. Он хотел вручить властям письмо с просьбой проложить асфальт в поселке Ундольский, сообщает местное отделение «Комсомольской правды».

Как отмечает издание, у 93-летнего мужчины остановилось сердце. Медработник учреждения и прибывшие врачи скорой не смогли ему помочь.

«Хотя очередь уже была сформирована заранее, а ветеран приехал без записи, все согласились пропустить Ивана Николаевича без очереди. И вдруг за несколько минут до начала приема ему стало плохо», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Первый вице-губернатор области Алексей Конышев пообещал сыну Савина, что просьбу ветерана власти выполнят.

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