Ветеран четырех войн скончался в Хабаровске

Ветеран четырех войн, почетный гражданин Хабаровска Лев Липович скончался на 101-м году жизни. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

«На хабаровской земле он отметил свой столетний юбилей», — отметил губернатор региона Вячеслав Шпорт. В пресс-службе добавили, что с этой датой ветерана поздравил президент России Владимир Путин.

Лев Липович родился в Крыму, но почти всю жизнь прожил на Дальнем Востоке. Он принимал участие в четырех войнах: Финской кампании, Великой Отечественной, боевых действиях в Корее и войне с милитаристской Японией. Ветеран имел более 60 различных наград.

Будучи летчиком-штурманом, во время Второй мировой он совершил 135 боевых вылетов, доставляя в тыл врага на партизанскую территорию оружие и продовольствие. После легендарный летчик почти 30 лет работал в гражданской авиации. За это время он успел освоить 14 типов самолетов. В последние годы Лев Борисович занимался ветеранской деятельностью и работал с молодежью.