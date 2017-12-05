Умер предавший Гитлера король

Бывший король Румынии Михай I скончался во вторник, 5 декабря, в своей швейцарской резиденции в возрасте 96 лет. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Королевский дом Румынии.

Отмечается, что в марте 2016 года у бывшего монарха было диагностировано онкологическое заболевание. После этого он перенес операцию и оставил общественную жизнь. Хранителем короны стала его старшая дочь Маргарета.

У Михая остались пять дочерей, пять внуков и три правнука и правнучек.

В 1941 году Румыния вступила во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской Германии. В 1944 году, когда советские войска приблизились к румынской границе в результате Ясско-Кишиневской операции, Михай объединился с антифашистской оппозицией и объявил войну Германии. Позже, в 1945 году, Иосиф Сталин наградил монарха орденом «Победа». Таким образом, он является одним из пяти иностранцев — кавалеров этого высшего советского военного ордена.

В декабре 1947 года румынское правительство упразднило в стране монархию, и Михай был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Снова посетить Румынию он смог только в 1992 году, в 1997-м ему было возвращено румынское гражданство.