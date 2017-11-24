Ярославские власти передумали обрекать ветерана на жизнь под землей

Ярославские власти пообещали построить ветерану Великой Отечественной войны Валентину Махалину новый дом взамен провалившегося под землю, сообщается на сайте городской администрации.

Мэр Ярославля Александр Скворцов отметил, что новое жилье необходимо построить как можно скорее. Власти также обязались взять на себя все расходы по внутренней и внешней отделке дома. Днем ранее, 23 ноября, чиновники фактически запретили строить новый дом для пожилого мужчины, передавал РЕН ТВ.

Жилье хотели построить волонтеры, однако представители мэрии сказали, что те занимаются самоуправством и хотят возвести «самострой». По словам чиновников, постройку пришлось бы снести, потому что у 91-летнего ветерана нет разрешения на строительство дома и прав на земельный участок.

Видео: РЕН ТВ

Журналисты РЕН ТВ отмечают, что формально чиновники правы, сам Махалин говорит, что за 40 лет проживания на участке никто от него никаких бумаг никогда не требовал, поэтому он и не оформлял документы. Из-за этого пенсионера не поставили в очередь на расселение.

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В середине ноября ярославские волонтеры начали возводить фундамент нового жилья для пенсионера, который семь лет живет один в наполовину вросшем в землю доме. Сначала активисты починили забор и сарай, затем начали собирать деньги на новый дом.