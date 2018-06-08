Уничтожение данных о репрессированных назвали варварством

Постоянные отказы региональных архивов предоставить исследователям информацию о судьбе репрессированных граждан СССР, которые отбывали сроки в лагерях, могут быть связаны с уничтожением учетных карточек осужденных. Такое мнение высказала представитель Научно-исследовательского отдела Новейшей истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), кандидат исторических наук Лидия Головкова, передает РИА Новости.

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«Для тех, кто работает с документами следственных дел, это не новость. С начала 1990-х годов мы только в редких случаях могли узнать о дальнейшей судьбе осужденного на лагерный срок», — уточнила она. Головкова рассказала, что попытки сделать запросы в региональные архивы всегда оканчивались сообщением, что таких сведений нет. «Мы давно знали о том, что "расстрельные дела", а также дела умерших в тюрьмах под следствием находятся в архивах на вечном хранении, но и эти дела находились далеко не все, а примерно 65-70 процентов», — добавила она.

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По словам Головковой, учетные карточки составлялись после уничтожения следственных дел — после выхода на свободу осужденного. В этих документах были сведения об их именах, местах заключения и датах освобождения. «Учетные или архивные карточки — это не следственные дела, они занимают минимум места, но их должны быть миллионы и миллионы. Должно быть, часть их уже уничтожена. Но надо приложить все усилия, чтобы это варварство прекратилось», — подчеркнула она.

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Ранее 8 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова сообщила, что с 2014 года в стране действует засекреченный приказ, на основании которого уничтожаются архивные данные о репрессированных гражданах СССР. Согласно этому документу, карточки с информацией о репрессированном гражданине СССР и его пребывании в ГУЛАГе должны уничтожаться по достижении им 80 лет.

По данным международного общества «Мемориал», общее число жертв сталинских репрессий составляет 10-12 миллионов человек.

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