В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий

В пятницу, 20 апреля, откроется Катынский мемориал — место общей трагедии и скорби народов России и Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве культуры России.

По словам главы ведомства Владимира Мединского, был выполнен большой объем работ по реконструкции. «В мемориальный комплекс теперь входит Стена Памяти советских граждан — жертв политических репрессий, новый музейно-выставочный центр "Россия и Польша. ХХ век. Страницы истории", обновленная входная группа», — говорится в его статье.

Мединский добавил, что народы России и Польши близки по происхождению и менталитету, а также связаны взаимным культурным влиянием.

«Мы были вместе в борьбе против крестоносцев и в окопах Первой мировой. Бывало, польская конница стояла в Кремле, а через три столетия красная конница — у стен Варшавы. Через два года мы будем отмечать 75-летие освобождения Варшавы Красной Армией вместе с Войском Польским от фашистских захватчиков», — пишет министр.

Он заявил, что в России всегда будут чтить память погибших в Катыни польских офицеров.