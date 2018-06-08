В России начали тайно уничтожать данные о репрессированных

С 2014 года в России действует засекреченный приказ, на основании которого уничтожаются архивные данные о репрессированных гражданах СССР. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

По его словам, соответствующее указание «Об утверждении наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и разыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел России» под грифом «для служебного пользования» было подписано 12 февраля 2014 года МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

Согласно этому документу, карточки с информацией о репрессированном гражданине СССР и его пребывании в ГУЛАГе должны уничтожаться по достижении им 80 лет.

Романов выяснил это случайно благодаря партнеру музея Сергею Прудовскому, который искал данные о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, чей брат Григорий был отправлен на расстрел, а сам он оказался осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область. В управлении МВД по региону ему рассказали, что учетная карточка уничтожена.

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Директор музея пояснил газете, что личные дела советских заключенных отправлялись на бессрочное хранение в архив в случае их смерти в лагерях, в случае же освобождения заключенного дело уничтожалось, но по нему составлялась и хранилась специальная учетная карточка.

Прудовский добавил, что уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. «Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», — пояснил он.

Глава Музея истории ГУЛАГа обратился к советнику президента России и главе СПЧ Михаилу Федотову, и тот пообещал разобраться в проблеме уничтожения архивных сведений. «Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно», — сказал Романов.

По данным международного общества «Мемориал», общее число жертв сталинских репрессий (с учетом раскулаченных и переселенных народов) составляет 10-12 миллионов человек.

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