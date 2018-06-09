В МВД опровергли уничтожение архивных карточек репрессированных в СССР

Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг появившуюся информацию об уничтожении архивных карточек репрессированных в СССР граждан. Об этом говорится в сообщении Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

«Карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно. Что касается отсутствия карточки того или одного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», — пояснил он на на заседании президентской межведомственной группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

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8 июня директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов рассказал газете «Коммерсантъ», что с 2014 года в России действует засекреченный приказ, на основании которого уничтожаются архивные данные о репрессированных гражданах СССР. Согласно этому документу, карточки с информацией о репрессированном гражданине СССР и его пребывании в ГУЛАГе должны уничтожаться по достижении им 80 лет.

Об этом стало известно после попытки найти данные о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, чей брат Григорий был отправлен на расстрел, а сам он оказался осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область. «Уголовные дела заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению», — отметил тогда партнер музея Сергей Прудовский.

По данным международного общества «Мемориал», общее число жертв сталинских репрессий (с учетом раскулаченных и переселенных народов) составляет 10-12 миллионов человек.

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