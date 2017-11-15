Конвоиры отказались считать себя наследниками ГУЛАГа

Перевозка заключенных в России не имеет ничего общего с транспортировкой осужденных в XX веке. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России Александр Шляхов.

Так представитель службы прокомментировал вышедший в октябре доклад Amnesty International, в котором правозащитники говорят о сохранившихся в российской системе тюрем пережитках ГУЛАГа. Организация, в частности, отметила, что заключенных доставляют в «столыпинских» вагонах без вентиляции и освещения.

По словам Шляхова, поезда для транспортировки осужденных — это модифицированные пассажирские составы, которые «не имеют ничего общего с товарными вагонами начала XX века, оборудованными под перевозку людей и именуемыми в народе "столыпинскими"».

Также в докладе Amnesty указывала на переполненность вагонов и отсутствие постельного белья. Шляхов в беседе с ТАСС пояснил, что российскими законами не предусмотрено отдельное спальное место для конвоируемых.

Кроме того, правозащитники обращали внимание на срок перевозки осужденных, который иногда превышает месяц. Как сказал представитель ФСИН, эти сроки зависят от наличия железных дорог, расписания движения поездов, количества пересадок и числа спецвагонов.

Amnesty International в докладе о перевозке заключенных призвала российские власти «уничтожить наследие ГУЛАГа», а также сделать так, чтобы при этапировании не нарушались права осужденных и международные нормы.