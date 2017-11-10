Вагон с заключенными загорелся из-за травы в Приморье

Вагон с этапируемыми заключенными загорелся в Приморском крае. Причиной стала горящая трава на поле. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы исполнения наказаний Приморского края.

Инцидент произошел 28 октября при следовании караула по железнодорожному маршруту «Владивосток — Хабаровск» на перегоне Эбергард. «В результате нахождения в зоне высокой температуры и попадания искр извне произошло возгорание под обшивкой вагона с частичным задымлением помещения тамбура», — указывается в сообщении ведомства.

Начальник караула Олег Злобин усилил охрану арестантов и подготовил их к эвакуации. Еще во время движения поезда конвоиры начали тушить пожар, он был ликвидирован полностью уже после экстренной остановки.

«Грамотные и слаженные действия начальника караула и личного состава позволили в кратчайшие сроки локализовать пожар, предотвратить распространение огня на другие вагоны, не допустить травматизма среди личного состава, конвоируемых лиц и граждан», — отметили в тюремном ведомстве.

31 июля стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в больнице управления ФСИН по Приморскому краю во Владивостоке. В день происшествия — 30 июля в палате терапевтического отделения находилось четыре пациента, которые не могли передвигаться без посторонней помощи из-за заболеваний. В результате они отравились угарным газом и погибли. Предварительной причиной задымления названо короткое замыкание.