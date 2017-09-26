После вмешательства омбудсмена Москвы в СИЗО «Лефортово» проведут горячую воду

В столичном следственном изоляторе «Лефортово» появится горячая вода после вмешательства уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Об этом омбудсмен рассказала журналистам во вторник, 26 сентября, передает ТАСС.

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«В бюджет этого года заложены средства», — отметила она. Омбудсмен обращалась за помощью с решением проблемы к директору ФСИН Геннадию Корниенко.

Потяева также сообщила, что число самоубийств в московских СИЗО с начала января сократилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего речь идет о двух случаях. Подобных эпизодов, по словам омбудсмена, можно было бы и вовсе избежать при наличии системы видеонаблюдения.

В декабре 2016 года представлена Концепция федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)». Согласно документу, в настоящее время в некоторых регионах СИЗО перенаселены более чем на 50 процентов. В 22 субъектах с начала 2017 года условия содержания не соответствуют законодательным нормам.

Для изменения ситуации в стране построят 10 новых тюрем на 9850 мест, 14 режимных корпусов на 3237 мест, а также реконструируют четыре корпуса на 425 мест.