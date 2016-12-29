В России утвердили концепцию развития уголовно-исполнительной системы

Дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах России составит более 13,5 тысячи мест, а в 22 субъектах условия содержания под стражей не будут соответствовать законодательным нормам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на утвержденную премьер-министром Дмитрием Медведевым Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)».

Согласно документу, в 2015–2016 годах максимальная численность подозреваемых и обвиняемых в отдельные периоды превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых регионах превышение достигало 56 процентов. При этом условия содержания под стражей в 22 субъектах (Республика Карелия, Крым, Татарстан, Приморье и другие) с начала 2017 года не будут соответствовать законодательным нормам, в том числе по площади на одного заключенного.

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Для приведения условий содержания к стандартам требуется строительство 10 новых СИЗО на 9850 мест, 14 режимных корпусов на 3237 мест и реконструкция четырех корпусов на 425 мест.

С января 2017 года в России будет применяться новый вид альтернативного наказания — принудительные работы. Осужденные будут направляться на проживание в исправительные центры, и они не смогут самостоятельно выбирать или менять работу, а также покидать учреждение без разрешения администрации. Первые четыре центра и семь участков откроются 1 января 2017 года и смогут принять 900 человек.

Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Его должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров вступление решения в силу было отложено сначала до 2014-го, а позднее — до 2017 года.

