В российских тюрьмах разглядели пережитки ГУЛАГа

Российская система тюрем во многом переняла практику ГУЛАГа, считают правозащитники Amnesty International. Доклад об условиях перевозки заключенных в России опубликован на сайте организации.

Федеральная служба исполнения наказаний России, пишет Amnesty, унаследовала от советской системы лагерей сеть тюрем, многие из которых — это бывшие трудовые лагеря, расположенные в малонаселенных частях страны.

Осужденных, отметили правозащитники, зачастую увозят в колонии за пять тысяч километров от дома, что очень затрудняет визит родственников. «Российским властям наконец пора уничтожить наследие ГУЛАГа. Они должны прекратить эту практику и удостовериться, что при перевозке заключенных не нарушаются международные нормы», — отмечается в докладе.

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Говоря об условиях транспортировки, Amnesty International отмечает, что осужденных до колоний везут в поездах без вентиляции, без естественного освещения, дают им мало воды. При этом дорога может занимать больше месяца. Организация также обратила внимание, что родственники осужденных не знают, где те находятся до тех пор, пока человек не прибывает в колонию.

Amnesty International призвала российские власти реформировать систему тюрем, особенно в части перевозки осужденных. По мнению правозащитников, следует установить лимиты по времени транспортировки, закрыть те колонии, которые находятся вдали от населенных пунктов, а также не отправлять осужденного в тюрьму не в том регионе, где он живет.

В октябре Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал несколько жалоб россиян на условия перевозки во время судебных разбирательств. Речь идет, в частности, о транспортировке в «стакане» — небольшой одиночной камере автозака. Кроме того, россияне пожаловались в ЕСПЧ на железные клетки, в которых подсудимые находятся во время слушаний.