Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения трудовых прав осужденных

Пятеро осужденных погибли в колониях в результате несчастных случаев на производствах в 2017 году. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 сентября.

«Несоблюдение должностными лицами исправительных учреждений требований законодательства об охране труда осужденных и о технике безопасности явилось одной из причин несчастных случаев на производстве», — отмечается в пресс-релизе. По данным ведомства, в 2015 году зарегистрировано 16 смертей осужденных, в 2016 году — 10, в первом полугодии 2017 года — пять.

По итогам прокурорских проверок колоний по соблюдению условий труда заключенных было выявлено 37 тысяч нарушений закона (с 2015 года), в частности, несвоевременная выплата заработной платы, В исправительных учреждениях 36 регионов заключенные работали бесплатно.

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В Генпрокуратуре связывают многочисленные нарушения трудовых прав осужденных с недостаточным контролем руководителей территориальных органов и должностных лиц центрального аппарата ФСИН за деятельностью подчиненных.

«Возложенная на администрацию (колоний) функция по обеспечению возмещения осужденными ущерба, причиненного преступлениями, выплат по алиментам,... в большинстве своем надлежащим образом не выполнялась», — указывается в сообщении.

Ранее 22 сентября стало известно, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Сделано в тюрьме».

Сам товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное печатными буквами русского алфавита черного цвета. «Знак прост, выразителен и хорошо запоминается», — отмечается в документе.