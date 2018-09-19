Директор управляющей компании поплатился за угрозы ветерану паяльником

Генеральный директор управляющей компании, которая за долги на неделю отключила свет в квартире 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко и наняла коллекторов, угрожавших ему паяльником, уволен. Об этом сообщает пресс-служба администрации Казани.

Отмечается, что руководством города погашен начисленный ветерану долг в размере 45 тысяч рублей. Кроме того, глава администрации Авиастроительного района, где проживает фронтовик, Тимур Алибаев извинился лично перед ним за нанесенную обиду.

Ранее стало известно, что казанские коллекторы, нанятые управляющей компанией, пообещали Величко «засунуть паяльник в одно место» за долги. Пожилой мужчина рассказал, что ему пришлось купить газовый баллончик для защиты от них. По его словам, долг появился во время капитального ремонта дома, пока Величко жил у знакомых. Ему пришел счет за расход электроэнергии и воды по повышенному тарифу. Фронтовик счел это незаконным. Однако директор управляющей компании Рустам Галимов заявил, что в случае, если бы ветеран жил на первом этаже, отключил бы ему и слив канализации.

В октябре 2017 года власти Пермского края отказались переселить слепого ветерана Великой Отечественной войны Антонина Бекурина из ветхого деревянного дома без удобств. Они мотивировали отказ тем, что размер жилплощади мужчины не позволяет признать его нуждающимся в жилье.

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