Большинство россиян предпочли официальный брак гражданскому

Большинство россиян (78 процентов) предпочитает официальный брак гражданскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте в понедельник, 28 августа.

За то, что официальный брак наиболее естественная форма взаимоотношений, высказался даже 51 процент тех, у кого нет штампа в паспорте.

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Наибольшая доля приветствующих сожительство — молодые люди от 18 до 24 лет (21 процент). С возрастом негативное отношение к гражданскому браку возрастает. Только пять процентов респондентов, в возрасте от 60 лет, одобряют подобные свободные отношения между мужчиной и женщиной.

Оптимальный возраст для женитьбы, по мнению большинства респондентов, — 27 лет для мужчин и 23 года — для женщин. Такого мнения придерживаются 77 и 81 процент опрошенных, соответственно.

25 июля сообщалось, что большинство молодых россиян считают любовь главным поводом для вступления в брак. Такого мнения придерживаются 82 процента опрошенных ВШЭ и Российским государственным социальным университетом. Стремление завести детей назвали главным стимулом для женитьбы 6шесть процентов респондентов.