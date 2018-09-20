Россиянин получил многомиллионный счет за услуги ЖКХ и пожаловался в полицию

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В Екатеринбурге местный житель обратился в полицию, получив квитанцию за коммунальные услуги на общую сумму 5,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, указанную сумму гражданин увидел в квитанции за август текущего года. Сочтя ее необоснованно высокой, екатеринбуржец пожаловался в правоохранительные органы. Заявление у мужчины приняли, по нему будет проведена проверка в установленном законом порядке.

Как рассказали «Интерфаксу» в местном управлении МВД России, если полицейские не выявят административного правонарушения, гражданину придется решать вопрос в судебном порядке.

В разговоре с корреспондентом телеканала РЕН ТВ мужчина заявил, что, согласно квитанции, он задолжал 2 миллиона рублей за воду и 3,5 миллиона — за водоотведение. По словам екатеринбуржца, таких объемов потребления он мог бы достичь, если бы жил в квартире на протяжении примерно 170 лет. Он между тем приобрел ее четыре года назад у застройщика и до сих пор не обращал внимания на показатели счетчиков.

За саму квартиру мужчина заплатил, по информации телеканала, 2,5 миллиона рублей.

Ранее в сентябре другой коммунальный конфликт разгорелся в Казани. Местные коллекторы пообещали 92-летнему участнику Великой Отечественной войны «засунуть паяльник в одно место» за долги по ЖКХ. Мужчине пришлось купить газовый баллончик для защиты от назойливых визитеров.

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