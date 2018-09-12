Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ

Следственное управление СКР по Ростовской области завершило расследование по делу супружеской пары, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщается на его сайте.

В 2015 году оба супруга в обход медико-социальной экспертизы за деньги сделали бессрочные справки о признании их инвалидами второй группы, после чего три года им выплачивали пособия по инвалидности и регулярные компенсации на оплату ЖКХ. «Всего супруги незаконно получили из федерального бюджета более 880 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия выданные супругам справки признаны недействительными. Они не стали оправдываться и возместили причиненный бюджету ущерб. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

В начале 2018-го мошенничество с выплатами ради экономии на коммунальных платежах было раскрыто в Курской области. Главный бухгалтер одной из городских школ вносила ложные сведения в справку о своей заработной плате, занижая ее размер. На основании этой справки бухгалтер получала денежные субсидии на оплату ЖКХ. Ей дали два года условно.

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