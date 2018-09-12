Дом
 
Последние новости
Раскрыты российские цены на новые iPhone
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
В ДНР показали фото подозреваемого в убийстве Захарченко
Россия попала в список не борющихся с коррупцией стран
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Интернету предрекли глобальную катастрофу
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами
Новости партнеров

Супруги три года притворялись инвалидами ради экономии на ЖКХ

Перейти в «Мою Ленту»

Следственное управление СКР по Ростовской области завершило расследование по делу супружеской пары, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщается на его сайте.

В 2015 году оба супруга в обход медико-социальной экспертизы за деньги сделали бессрочные справки о признании их инвалидами второй группы, после чего три года им выплачивали пособия по инвалидности и регулярные компенсации на оплату ЖКХ. «Всего супруги незаконно получили из федерального бюджета более 880 тысяч рублей», — говорится в сообщении СК.

В ходе предварительного следствия выданные супругам справки признаны недействительными. Они не стали оправдываться и возместили причиненный бюджету ущерб. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

В начале 2018-го мошенничество с выплатами ради экономии на коммунальных платежах было раскрыто в Курской области. Главный бухгалтер одной из городских школ вносила ложные сведения в справку о своей заработной плате, занижая ее размер. На основании этой справки бухгалтер получала денежные субсидии на оплату ЖКХ. Ей дали два года условно.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Волочкову шокировали счета за услуги ЖКХ
Россиянин пожалел денег на ребенка и лишился квартиры
Предприимчивые россияне нашли способ присвоить арендованное жилье
Россиянка 20 лет притворялась студенткой ради жилья
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Ноль без палочки

Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
08:07Сегодня

Назван лучший город России для заработка на жилье

18:1711 сентября

В Москве нашли квартиры с сауной в спальне и унитазом для котов

14:36Сегодня

Кустурица задумал поселиться в Сибири

Дом00:0210 сентября

«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»

Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
23:2511 сентября

Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир

12:2511 сентября

Горячую воду в России будут отключать на три дня

12:14Сегодня

Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве

Дом00:02 7 сентября

Тесный контакт

Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
16:3311 сентября

Выявлен новый вид запрещенной перепланировки

10:5811 сентября

Правительство обеспокоилось ростом ипотечных ставок

09:32Сегодня

Москва уступила провинции по возможностям для шопинга

Россия
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
Пропала рассказавшая о вбросах бюллетеней студентка
Поместья семьи главы Росгвардии показали на видео и оценили
В России после выступления главы Росгвардии захотели узаконить дуэли
Кремль прокомментировал путинское предложение о мире Японии
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Все материалы
Мир
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Трамп придумал новые санкции
Турция поставила оружие противникам России и Сирии
Европейскую страну покарают за недостаток демократии
Названы самые грустные, злые и раздраженные страны мира
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Пушилин нашел себе замену
Президент Узбекистана назвал крысами родных Ислама Каримова
Киев пообещал навсегда лишить российский Крым воды
Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Владимир Путин привел в пример AliExpress Russia
Названы темпы замедления российской экономики
Первый электромобиль Mercedes-Benz под брендом EQ появится в 2019 году
Назван реальный курс рубля
Все материалы
Силовые структуры
Дотянулся до звезд
Он стал послом грузинской мафии в Европе. Его люди обокрали Шакиру
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский создатель пропагандистского ролика «Джебхат ан-Нусры» получил срок
Захват заложников в Москве оказался учениями Росгвардии
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Раскрыты российские цены на новые iPhone
Apple анонсировала «дешевый» iPhone Xr
Apple представила iPhone Xs с двумя SIM-картами
Найдено самое древнее пиво
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Отказ Терри играть за «Спартак» назвали потерей для всей России
Футболист Английской премьер-лиги ответит за изнасилование
Терри отверг «Спартак»
Виктор Ан обратился к болельщикам
Американский футболист высмеял низкий рост соперника и спровоцировал потасовку
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
Кислота, Кейдж, Ку-клукс-клан: самые интересные фильмы сезона
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
Умер певец Рашид Таха
Выставку Слонова «о кривой русской судьбе» облили вонючей жидкостью
Грабители вломились в дом певца Владимира Кузьмина и вынесли 10 миллионов
Рыжий из «Иванушек» прошел обследование на рак
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Ургант прибегнул к помощи шкатулок в конфликте Тимати и Нурмагомедова
Выгнавший и обматеривший украинца телеведущий объяснился
Оказавшийся миллиардером главред «МК» обвинил жену в краже миллионов
«Отравитель Скрипаля» вышел на связь
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Поклонники обрадовались целлюлиту на бедрах модели
Ким Кардашьян пожаловалась на большие ягодицы
«Уродливые» штаны из прошлого стали новым трендом
Бузова провозгласила себя «второй после Путина»
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Названа самая непунктуальная российская авиакомпания
Туристы застряли на необитаемом острове из-за дыры в надувном матрасе
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Чернобыльский лось свалился в радиоактивное озеро
Британец присвоил чужой выигрыш в лотерею и попался спустя девять лет
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Американец полвека отработал в «Макдоналдсе» и не пожалел
Невеста прошла к алтарю с умирающим дедушкой-ветераном и исполнила его мечту
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Все материалы
Немецкий Evolution
Полноприводный турбо-Golf, который должен был уничтожить Subaru WRX STI и Mitsubishi Evolution
Суперкары для дачи
Как бы выглядели крутые спорткары в практичном кузове универсал
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта
BMW построила беспилотный мотоцикл
«Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами
Все материалы
Дом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Назван лучший город России для заработка на жилье
Кустурица задумал поселиться в Сибири
Застройщики рассказали о доверчивости покупателей квартир
Аферисты затерроризировали владельцев жилья в Москве
Все материалы