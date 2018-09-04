Россияне стали должниками за ЖКХ из-за сбоя в терминалах

Жители одного из районов Калуги оказались в числе неплательщиков за ЖКХ из-за технической накладки, связанной с платежными терминалами. Об этом пишет региональная «Комсомольская правда».

По данным местного управления ЖКХ, у управляющей компании домов, где по техническим проблемам возникли задолженности, заключен договор с расчетным центром ЕИРЦ №1. С 2009 этот расчетный центр при выпуске квитанций использует линейный штрих-код, по которому можно вносить платежи через специальные терминалы, поднеся к ним квитанцию для считывания. Как выяснили коммунальщики, с 2018 году такой же штрих-код использует некое ТСЖ «Дубки».

«При попытке заплатить высвечивается несколько организаций. Необходимо выбрать ту, куда надо оплачивать. Люди по привычке не выбирали, а нажимали первую попавшуюся. А это как раз "Дубки"», — пояснил ситуацию начальник управления ЖКХ Виктор Устинов.

В результате, несмотря на своевременную оплату, у жильцов копились долги. Пострадавшим от технической накладки жителям Калуги обещали вернуть деньги, внесенные по платежкам УК, не имеющей к ним отношения. По факту использования одного штрих-кода несколькими организациями проводится проверка.

В конце августа 2018-го стало известно о том, что петербургский расчетный центр ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», через который проходит 70 процентов городских платежей за ЖКХ, незаконно включал в квитанции долги, накопленные предыдущими собственниками жилья. Как показала прокурорская проверка, в долговые счета включалась оплата коммунальных ресурсов, поставленных десять и более лет тому назад.

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