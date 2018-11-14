Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об особенностях индексации платы за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Согласно документу, тарифы в следующем году повысят дважды — 1 января и 1 июля. «Принятые решения направлены на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019-го, не превышала обычный уровень», — сказали там.

Размер первого увеличения тарифов составит 1,7 процента, второго — 2,4 процента (к уровню января 2019-го). Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

До настоящего времени плата граждан за коммунальные услуги традиционно индексировалась раз в год — с 1 июля. Как правило, тарифы повышали примерно на четыре процента.

Ранее в ноябре были названы регионы России с самыми дешевыми услугами ЖКХ. Минимальные показатели зафиксированы в Северной Осетии и Курской области — шесть и 6,3 процента бюджета домохозяйства соответственно. Показатели Москвы и Санкт-Петербурга составили 13,9 и 10,7 процента. Средняя сумма квитанции на оплату ЖКУ в российской квартире в 2018 году — пять тысяч рублей.

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