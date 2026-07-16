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09:49, 16 июля 2026Культура

Названа причина смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила

Причиной смерти звезды «Парка Юрского периода» Сэма Нила стала пневмония
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Причиной смерти новозеландского актера Сэма Нила, известного по ролям в серии фильмов «Парк Юрского периода», стала пневмония. Об этом пишет Entertainment Weekly со ссылкой на представителя артиста Филипа Гренца.

Гренц отметил, что Сэм не любил лишнее внимание и был закрытым человеком, поэтому церемония прощания с ним пройдет в кругу семьи на ферме в Новой Зеландии. Представитель Нила поблагодарил поклонников за поддержку и сообщил, что за последний год артист сыграл в четырех проектах, которые будут выпущены в ближайшие месяцы.

О смерти Нила в возрасте 78 лет сообщалось 13 июля. Известно, что в 2023 году у актера диагностировали рак, он проходил курс химиотерапии. Помимо «Парка Юрского периода», артист известен по ролям в картинах «Двухсотлетний человек» и «Годзилла».

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