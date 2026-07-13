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09:23, 13 июля 2026Культура

Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил

Голливудский актер Сэм Нил из «Парка Юрского периода» ушел из жизни в возрасте 78 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в серии фильмов «Парк Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал 1news.

Трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» боролся с онкологией в течение нескольких лет. Уход из жизни Нила подтвердила семья актера.

«Легенда экрана ... Сэм Нил умер. Ему было 78», — говорится в публикации.

В 2023 году Сэму Нилу диагностировали рак, он проходил курс химиотерапии. Помимо «Парка Юрского периода», артист известен по ролям в картинах «Двухсотлетний человек» и «Годзилла».

Ранее театр на Таганке сообщил о смерти российского актера Юрия Смирнова.

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