Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нил

Новозеландский актер Сэм Нил, известный по ролям в серии фильмов «Парк Юрского периода», умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал 1news.
Трехкратный номинант на премию «Золотой глобус» боролся с онкологией в течение нескольких лет. Уход из жизни Нила подтвердила семья актера.
«Легенда экрана ... Сэм Нил умер. Ему было 78», — говорится в публикации.
В 2023 году Сэму Нилу диагностировали рак, он проходил курс химиотерапии. Помимо «Парка Юрского периода», артист известен по ролям в картинах «Двухсотлетний человек» и «Годзилла».
Ранее театр на Таганке сообщил о смерти российского актера Юрия Смирнова.