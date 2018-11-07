Коллекторы заинтересовались долгами за ЖКХ

Поставщики коммунальных услуг рассматривают возможность сотрудничества с коллекторскими агентствами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Росводоканал» и «Мосэнерго».

Руководитель комитета «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Виктор Семендуев сообщил, что сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5 процентов от общей задолженности населения. Ассоциация планирует разработать стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств и увеличить тем самым объем передаваемых ее членам долгов.

В «Росводоканале» рассказали, что на этапе досудебных мероприятий передают часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП. С недавнего времени начали сотрудничать и на этапах судебного и исполнительного производства.

В «Мосэнерго» также заявили, что готовы сотрудничать с коллекторами. «С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ "Мосэнерго" рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности», — говорится в сообщении компании.

По данным российского Минстроя, долги населения за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года составляют 535 миллиардов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!