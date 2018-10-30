Должникам пришлют SMS вместо коллекторов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) планирует к 1 января 2020 года настроить систему оповещения россиян о задолженностях через SMS. Об этом «Известиям» сообщил глава ведомства Дмитрий Аристов.

По его словам, оповещение должников по почте не всегда эффективно и требует затрат, поэтому юридически значимую информацию предложили отправлять через SMS или портал госуслуг. «Мы считаем, что нужно переходить на электронные уведомления о долгах. Сложно представить человека, у которого нет мобильного телефона или интернет-доступа», — пояснил он.

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Глава ФССП отметил рост числа обращений на действия коллекторов. За восемь месяцев 2018 года в ведомство поступило около 14 тысяч обращений, что на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аристов уточнил, что профессиональные взыскатели долгов, включенные в официальный реестр, не допускают «грубых нарушений действующего законодательства». Однако серые коллекторы позволяют использовать угрозы жизни и здоровью и психологическое давление. «Отождествлять их действия с коллекторской деятельностью абсолютно неправильно», — заключил он.

Ранее в октябре стало известно, что судебные приставы не успевают исполнять решения суда по взысканию налоговых и кредиторских задолженностей с граждан. Около половины из 91,8 миллиона исполнительных производств так и не были вовремя доведены до конца.

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