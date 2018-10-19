Дефицит сборщиков долгов обнаружился в России

Судебные приставы не успевают исполнять решения суда по взысканию налоговых и кредиторских задолженностей с граждан. К такому выводу по итогам проверки пришла Счетная палата, выдержки из отчета которой приводит РБК.

В результате проверки было выявлено, что около половины из 91,8 миллиона исполнительных производств в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей на сумму 8,2 триллиона рублей так и не были вовремя доведены до конца.

Причиной этого стала, в частности, высокая загруженной приставов. По данным Счетной палаты, в первой половине 2018 года на них в среднем приходилось по 2435 исполнительных производств в месяц, что превышает норму более чем в 18 раз.

Кроме того, выяснилось, что во многих случаях исполнительные листы после решения суда не доходят до Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Аудиторы случайным образом выбрали 154 исполнительных листа. Из них вовремя были получены только 49. Остальные либо были утрачены, либо вовсе не направлены.

Таким образом, еще одна причина плохой собираемости долгов — ненадлежащий уровень взаимодействия между судами, ФНС, ГИБДД и приставами.

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