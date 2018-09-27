Банкроты нанесли ущерб на триллион рублей

Ущерб от действий руководителей и собственников финансовых организаций, объявленных банкротами, составил 1,2 триллиона рублей, говорится в сообщении по итогам заседания общественного совета Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Отмечается, что в последнее время АСВ активнее взаимодействует с правоохранительными органами, из-за чего выросло количество возбужденных уголовных дел, а также случаев ареста и возврата в конкурсную массу ликвидируемых банков их активов. Как сообщил директор департамента сопровождения уголовного судопроизводства АСВ Александр Попелюх, агентство проводит большую работу по уголовному преследованию лиц за совершение хищений имущества ликвидируемых финансовых организаций и иных связанных с этим преступлений.

По результатам рассмотрения заявлений АСВ, за весь период его деятельности было возбуждено около 700 уголовных дел, связанных с причинением ущерба финансовым организациям действиями их собственников, руководителей и работников. Судами вынесено 122 обвинительных приговора, причем большая часть уголовных дел и приговоров возбуждена и вынесена в 2014–2018 годах.

За время своей работы АСВ ликвидировало 680 финансовых организаций, большинство из которых признали банкротами. Сейчас проходит ликвидация 342 кредитных организаций, 34 НПФ и 16 страховых организаций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!