Банк «Югра» стал банкротом

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) банк «Югра». Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд открыл конкурсное производство в отношении должника сроком на 1 год и утвердил конкурсным управляющим госкорпорацию Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Представители учредителей банка запросили экспертизу для определения рыночной стоимости активов банка и потребовали у Банка России и временной администрации ряд документов. Суд отклонил ходатайства, согласившись с мнением регулятора, что банк пытается затянуть процесс.

Заявление о банкротстве «Югры» было подано регулятором в августе 2017 года.

«Югра» потеряла лицензию ЦБ 28 июля 2017 года. Регулятор отметил, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

Руководство и собственник банка «Югра» заявили, что рассматривают отзыв лицензии к финансовой организации как «эмоциональное давление» на клиентов.

Агентство по страхованию вкладов оценило общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 миллиарда рублей.

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