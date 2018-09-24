Глава Союза вкладчиков вскрыл манипуляции при отзыве лицензии у «Югры»

Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев заявил о том, что при отзыве лицензии у банка «Югра» имели место «манипуляции с датами», сообщает Rambler News Service.

По словам Николаева, Союз сообщил об этом в письме спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину, в котором организация просит проведения парламентского расследования относительно действий ЦБ при отзыве лицензий у кредитных организаций.

«В письме мы указали на конкретные факты вопиющих нарушений ЦБ при отзыве лицензии у банка "Югра". Оказалось, что регулятор вполне может манипулировать отчетностью банка для достижения необходимого результата», — рассказал Николаев. «6 июля 2017 года в 22:00 по московскому времени сотрудники банка "Югра" получили предписание со стороны ЦБ на доформирование резервов на сумму свыше 13 миллиардов рублей. Срок на исполнения данного предписание был установлен на 15:00 следующего дня. То есть на поиск и зачисление такой огромной суммы ЦБ отвел всего 6 рабочих часов», — недоумевает глава Союза вкладчиков. «Это заведомо неисполнимое требование. Но и оно было исполнено, так как 6 июля капитал банка был пополнен на 45 миллиардов рублей. И что делает ЦБ? Он просто использует отчетность банка на 5 июля 2017 года, когда ни о предписании, ни о пополнении капитала еще физически ничего не известно, и заключает на основе этого об отсутствии необходимых резервов», — подчеркнул Николаев.

20 сентября глава Союза вкладчиков России Николай Николаев обратился к спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с открытым письмом, в котором просит инициировать парламентское расследование в отношении действий Центрального банка при отзыве лицензий у кредитных организаций.

Николаев также просит главу нижней палаты российского парламента «обеспечить государственную защиту прав более 34,7 тысячи граждан России путем инициирования возбуждения парламентского расследования деятельности руководителей Банка России для устранения негативных последствий для общества и государства». По мнению Николаева, общий размер причиненного Центральным банком ущерба оценивается в 827 миллиардов рублей без учета возвратности 27 миллиардов рублей, возмещенных при проведении банкротных процедур.