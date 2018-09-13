Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ

Изменить независимое положение Центробанка призвал депутат Государсвтенной Думы России от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Комментируя законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации"» в части уточнения порядка установления ключевой ставки, он отметил, что за последствия неграмотной финансовой политики Центрального банка России приходится расплачиваться и государству, и гражданам страны. По мнению депутата, регулятор принимает решения, которые отражаются на жизни всей страны, поэтому его нужно контролировать и не давать совершать ошибки.

Валерий Гартунг полагает, что депутаты, которые являются представителями граждан, должные нести ответственность за деятельность регулятора. Соответственно, парламент должен иметь возможность вмешиваться в решения Центрального банка, по крайней мере, в те из них, которые имеют прямое влияние на экономику и жизнь россиян.

Депутат в качестве обоснования своей позиции говорит, что, когда держатели ипотечных кредитов оказываются без крыши над головой из-за повышения ставки ЦБ, как это было в 2014 г. сразу на 6 процентов, — они приходят с жалобами и просьбами в депутатские приемные. «Когда без своих денег остаются вкладчики банка «Югра», у которых ЦБ отозвал лицензию, они тоже ищут защиты у парламентариев», — указал Валерий Гартунг. «Почему взяли и приняли решение, отозвали лицензию у "Югры"? Более 50 тысяч человек остались без квартир, без денег, без всего», — возмущается парламентарий. Но при этом регулятор по мнению депутата отказывается признавать свои ошибки и исправлять их: «Получается, что они независимые (руководители ЦБ — прим. «Ленты.ру), могут позволить себе ошибаться, а платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету. Но это же неправильно. Если ты независимый финансовый центр, ты тогда и за все последствия своей деятельности отвечай. А они же за это не отвечают».

Валерий Гартунг отметил, что уже высказывал все эти соображения председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По его мнению, раз депутаты имеют полномочия утверждать Совет директоров Центробанка, они должны иметь и возможность отзывать тех, кто не справляется с работой на должном уровне. Парламентарий предложил создать специальный Банковский совет, куда бы вошли представители Госдумы, и через него «прогонять все ключевые решения регулятора».

Ранее о необходимости изменить статус Центробанка указывали в Союзе вкладчиков РФ. В частности, организация выступала с инициативой перевести ЦБ в подчинение правительства. В преддверие Единого дня голосования 9 сентября активисты обратились к кандидатам на выборные должности с призывом высказать свое отношение к действиям Банка России.