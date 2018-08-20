Союз вкладчиков России обратился к кандидатам на выборах

Союз вкладчиков России (СВР) опубликовал обращение к кандидатам на выборные должности, избираемые в единый день голосования 9 сентября 2018 года от имени трех миллионов граждан, ограниченных возмещением своих вкладов в банках, лишенных лицензии, размером страховых выплат. В просторечии таких вкладчиков именуют «превышенцами».

Авторы документа обращают внимание на тот факт, что согласно официальной статистике Банка России за шесть последних лет вкладчики-«превышенцы», малый и средний бизнес получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1 процента своих вкладов или депозитов из 0,8 триллиона рублей, что входит в предел погрешности. Все эти люди разорены, отмечается в документе.

СВР призывает кандидатов на выборах высказать свое отношение к действиям Банка России и к законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах физических лиц-вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а также перевода малого и среднего бизнеса из третьей в первую очередь, а ГК «АСВ» — в третью очередь. Кроме того, СВР призывает переподчинить регулятора напрямую правительству России.

Ранее СВР обратился с открытым письмом к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой оказать содействие в доведении до конца парламентского расследования в отношении банкротства одного из крупных банков России.