Экономика
 
Последние новости
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Москвичам рассказали о погоде в последний день лета 
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары
Скорбящую обезьяну сфотографировали с мертвым детенышем на руках
Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Новости партнеров

Титов раскритиковал Набиуллину

Перейти в «Мою Ленту»
Борис Титов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал высказывания председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, сделанные ей в статье для издания The Wall Street Journal. Свое мнение омбудсмен выразил в личном блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, Титов осмеял заявление главы ЦБ о том, что «предыдущая модель экономического роста себя исчерпала», отметив, что данный тезис не является чем-то новым для дискуссии о будущем российской экономики, которая ведется на разных публичных площадках уже десятилетия.

Кроме того, он обвинил главу ЦБ в том, что как раз из-за ее политики в отношении банковского сектора малый и средний бизнес не только не могут развиваться, но и несут прямые потери. «Кто уничтожал более мелкие банки, а вместе с ними сотни тысяч счетов, живых денег малых, средних, крупных производственных предприятий? В результате тысячи компаний вынуждены были обанкротиться, сотни тысяч людей потеряли свои рабочие места и зарплаты. Как тут расти спросу в экономике? Кто при этом категорически отклонил наши предложения застраховать вклады этих компаний?» — вопрошает омбудсмен.

«На сегодняшний день деятельность ЦБ фактически не контролируется ни одним институтом надзора. Тем временем "расчистка" банковского сектора показала, что ни один из механизмов оздоровления, применяемых ЦБ, не работает. Господин Титов указывает на катастрофические последствия для бизнеса и людей сохранения такого положения вещей», — прокомментировал заявление Титова глава «Союза вкладчиков России» Николай Николаев.

Ранее «Союз вкладчиков России» уже обращал внимание на действия ЦБ РФ в публичном поле, опубликовав 26 июля открытое письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину в газете «Коммерсант». Авторы обращения просили посодействовать в доведении до конца парламентского расследования деятельности Банка России в отношении банков с отозванной лицензией, а также в принятии решения о финансовой защите интересов граждан, бизнеса и бюджета страны.

Кроме того, в ряде российских городов вкладчики банков, пострадавших от действий ЦБ, в преддверии выборов проводят пикеты и обращаются к кандидатам на высшие государственные посты, чтобы добиться решения о проведении референдума о подчинении ЦБ правительству РФ.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Экономика16:1829 августа

Песочное счастье

Организатор арт-студии о том, как важно быть ребенком
10:5026 августа

В действиях России усмотрели план по избавлению от доллара

08:52Сегодня

В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары

15:5230 августа

Рублям предрекли тотальное обновление

Экономика14:3730 августа

Удивить мир

Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
08:4825 августа

Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент

06:42Сегодня

У россиян появился новый способ передать наследство

12:5730 августа

Пенсионный фонд ответил на слова Путина об апартаментах

Экономика09:4514 августа

Молочные реки

Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
15:1823 августа

Почта Банк решил поработать с геймерами

23:4430 августа

Трамп пригрозил выйти из ВТО

13:2329 августа

Путин создал предпенсионный возраст

Россия
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Россиян перед выборами напугали ржавой водой и «зигами»
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Подсчитаны траты родителей на подготовку ребенка к школе
Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии
Дети сбежали из сада через дыру в заборе и нашлись в другом конце Магадана
Все материалы
Мир
«Сначала убьют ваших мужчин, а потом и вас»
Черные тигрицы воевали в джунглях и взрывались в толпе. А теперь сидят на кухнях
Жену Нетаньяху обвинили во взятках ради имиджа мужа
Разозлившиеся из-за Трампа в подгузниках лондонцы придумали месть мэру
Вашингтону пообещали устрашающие последствия в случае удара по Сирии
Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео
Берег смерти
Америка и Китай едва не устроили ядерную войну. Всех спас Советский Союз
«Не время играть мускулами»
 
Все материалы
Бывший СССР
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Узбекские воры в законе решили подчиниться российскому криминалу
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Киев подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
Руины уничтоженного обстрелами донецкого аэропорта сняли на видео
Украина запретила въезд российскому дипломату
Все материалы
Экономика
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент дал поблажки всем, и особенно женщинам. Это будет дорого
Титов раскритиковал Набиуллину
Удивить мир
Уникальные отечественные технологии были представлены в Париже
Сергунина анонсировала образовательный бизнес-форум «Трансформация 4»
В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары
Рублям предрекли тотальное обновление
У россиян появился новый способ передать наследство
Все материалы
Силовые структуры
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Тушившего «Зимнюю вишню» пожарного проверили психиатры
Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Сотрудник ФСБ пытал бизнесмена охотничьим карабином
Арестован начальник службы транспортной безопасности московских вокзалов
Все материалы
Наука и техника
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Найден способ спасти сотни тысяч людей от смерти
В Арктике нашли «климатическую бомбу»
На египетской мумии обнаружили скрытые письмена
В России объяснили «потерю аппетита» к Су-57
Генерал-майор рассказал об участии России в создании F-35
Все материалы
Спорт
«Ненавижу играть против нее»
Старшей сестре Серены Уильямс 38. И она по-прежнему опасна
Министр спорта России высказался о допинге биатлонистов
Зубы хоккеиста и олимпийскую майку отдадут нуждающимся
ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором
«Уфа» полчаса играла против девятерых и вылетела из Лиги Европы
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
Бойцы MMA играют по-грязному. На допинге даже звезды
Все материалы
Культура
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Тема сексуальности была под запретом»
Превращение девочки в объект желания на фотографиях из американской глубинки
Иосиф броский
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле
Избивший диджея Smash депутат подал в суд на Тимати
Депардье заподозрили в изнасиловании и домогательствах
Умер Иосиф Кобзон
Раскрыты детали смерти Кобзона
Все материалы
Интернет и СМИ
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Яндекс» почистил поисковую выдачу из-за угрозы блокировки
«Мы никогда не будем смешнее русских»
Русские мемы свели с ума иностранцев и вышли на международный уровень
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
В газете 1995 года обнаружили секретный код
Обвиненные в геноциде мусульман военные Мьянмы нашли «убежище» во «ВКонтакте»
В сети вспомнили концерт Кобзона в Ичкерии
Все материалы
Ценности
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Россиянка назвала лучшие позы для фото в Instagram
Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье
Джастин Бибер пришел на свидание с расстегнутой ширинкой
Все материалы
Путешествия
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В Альпах исчез туристический самолет
В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
Авиакомпании увеличили время полета ради выгоды
Раскрыты подробности дебоша таджика на рейсе Москва — Душанбе
Все материалы
Из жизни
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Уткнувшаяся в телефон женщина проигнорировала тонущую дочь
Бутерброд спровоцировал массовую драку в поезде
Все материалы
Неформат
Уголок жесткого тюнинга на Московском автомобильном салоне
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Все новинки московского автосалона
Премьеры ММАС 2018 в одной галерее
Renault Arkana во всех подробностях
Все, что нужно знать про новый французский кроссовер для России
Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем
Из конструктора Lego сделали Bugatti Chiron. И на нем можно ездить
Прототип Skoda расскажет о будущем «заряженных» RS-моделей
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы