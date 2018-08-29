Вкладчики разочаровались ответом Госдумы

Союз вкладчиков России, опубликовавший ранее в газете «Коммерсант» открытое письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину, получил ответ от Комитета государственной Думы по финансовому рынку.

Авторы письма просили помочь в проведении парламентского расследования деятельности Банка России в отношении ПАО Банк «Югра», а также в принятии решения о финансовой защите интересов граждан, бизнеса и бюджета страны.

В ответе, полученном Союзом вкладчиков, отмечается, что Госдума «не имеет права вмешиваться в деятельность Банка России по реализации его законодательно закрепленных функций и полномочий, в том числе давать председателю Банка России поручение о принятии плана финансового оздоровления кредитной организации».

Также в ответном письме подчеркивалось, что процедура парламентского расследования в отношении «Югры» Госдумой не применялась.

Стоит отметить, что вкладчики уже неоднократно обращались в Комитет по финансам, однако ответом остались не удовлетворены. «Конечно, мы не удовлетворены реакцией на наше открытое обращение. Но, тем не менее, мы не бросаем работать в этом направлении и рассчитываем, что господин Володин, являясь фактически третьим лицом в государстве, все-таки обратит внимание на нашу проблему и поможет в ее решении, а не перенаправит в те инстанции, пороги которых мы уже неоднократно проходили», — заявил глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

Открытое письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину Союз вкладчиков России опубликовал в газете «Коммерсант» 26 июля. Авторы обращения просили посодействовать в доведении до конца парламентского расследования деятельности Банка России в отношении ПАО Банк «Югра», а также в принятии решения о финансовой защите интересов граждан, бизнеса и бюджета страны.

По мнению членов Союза вкладчиков России, принятие решения о восстановлении статуса кредитной организации и реструктурировании долга ПАО БАНК «ЮГРА» перед ГК «АСВ», составляющего практически половину всех выплат Агентства за 2017 год, позволит избежать необоснованных убытков в бюджете страны на 172,5 миллиарда рублей и финансовых потерь 34 700 гражданам России по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.