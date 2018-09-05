Союз вкладчиков призвал провести референдум по изменению статуса Банка России

Союз вкладчиков России (СВР) призвал провести референдум об изменении конституционного статуса Центробанка. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил глава Союза вкладчиков Николай Николаев.

По его словам, в настоящее время Банк России фактически неподконтролен никому. «Мы несколько раз обращались в правоохранительные органы, пострадавшие вкладчики лично обращались к Юрию Чайке, при большом желании помочь нам, у них по закону связаны руки», — заявил он. По словам Николаева, эту ситуацию нужно и можно решать.

Союз вкладчиков обратился к кандидатам на выборные должности, избираемые в единый день голосования 9 сентября 2018 года, с вопросом о том, поддерживают ли они идею референдума и готовы ли оказать поддержку в его проведении. «Заручившись поддержкой политиков в регионах, мы можем рассчитывать на их помощь в организации референдума после выборов», — заявил Николаев.

Он полагает, что шансы на проведение референдума по этому вопросу высоки. «Во-первых, как вы знаете, впервые за 25 лет ЦИК одобрил инициативу проведения референдума. Тема близка и понятна каждому россиянину — качество жизни и возраст выхода на пенсию. Во-вторых, свою поддержку в проведении референдума о необходимости изменения конституционного статуса ЦБ высказали представители власти во многих регионах — значит нам будет на кого опереться», — сообщил он.

Кроме того, по словам Николаева, «после проведения референдума по пенсионной реформе у такого инструмента народного волеизъявления станет больше сторонников среди простых граждан, плюс, будет отлажена сама процедура».

В конце августа Союз вкладчиков России опубликовал обращение к кандидатам на выборные должности, избираемые в единый день голосования 9 сентября 2018 года от имени трех миллионов граждан, ограниченных возмещением своих вкладов в банках, лишенных лицензии, размером страховых выплат. В просторечии таких вкладчиков именуют «превышенцами».

Авторы документа обращали внимание на тот факт, что согласно официальной статистике Банка России за шесть последних лет вкладчики-«превышенцы», малый и средний бизнес получили по результатам введенных банкротных процедур лишь 3,1 процента своих вкладов или депозитов из 0,8 триллиона рублей, что входит в предел погрешности. Все эти люди разорены, отмечается в документе.

СВР призывает кандидатов на выборах высказать свое отношение к действиям Банка России и к законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах физических лиц-вкладчиков, индивидуальных предпринимателей, а также перевода малого и среднего бизнеса из третьей в первую очередь, а ГК «АСВ» — в третью очередь. Кроме того, СВР призывает переподчинить регулятора напрямую правительству России.