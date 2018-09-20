Союз вкладчиков России вновь обратился к Володину

20 сентября глава Союза вкладчиков России Николай Николаев обратился к спикеру Государственной Думы РФ Вячеславу Володину с открытым письмом, в котором просит инициировать парламентское расследование в отношении действий Центрального банка при отзыве лицензий у кредитных организаций. Документ опубликован на официальном сайте Союза вкладчиков России.

«Союз вкладчиков России в этом открытом письме сообщает в вашем лице всему депутатскому корпусу о фактах грубых и массовых нарушений руководителями регулятора (Набиуллина Э.С., Тулин Д.В., Поздышев В.А.) прав граждан России, гарантированных ст. ст. 8, 18, 35 и 53 Конституции РФ. Перечисленные нарушения являются основанием для возбуждения парламентского расследования», — говорится в документе.

Николаев также просит главу нижней палаты российского парламента «обеспечить государственную защиту прав более 34 700 граждан России путем инициирования возбуждения парламентского расследования деятельности руководителей Банка России для устранения негативных последствий для общества и государства». По мнению Николаева, общий размер причиненного Центральным банком ущерба оценивается в 827 миллиардов рублей без учета возвратности 27 миллиардов рублей, возмещенных при проведении банкротных процедур.

Изображение: Пресс-служба Союза вкладчиков России

В качестве примера глава Союза вкладчиков приводит ситуацию с банком «Югра», в которой общественная организация «вскрыла незаконный механизм лишения Банком России этого банка лицензии», что может привести к убыткам граждан в размере 16,1 миллиарда рублей по непокрытым страховым возмещением частям вкладов.

«Мы подробно описали факты нарушений ЦБ в отношении банка "Югра", которые, как нам бы хотелось, должны быть рассмотрены Государственной Думой. Ранее мы инициировали протокольные поручения по банку "Югра", но этого оказалось недостаточно, так как они были отправлены в Центральный банк, действия которого мы обжалуем. Нас отправляют в ту же инстанцию, действиями которой мы недовольны. Поэтому мы просим провести более серьезное мероприятия и начать парламентское расследование, чтобы подключить другие силы, кроме ЦБ и финансового комитета, в решение нашей проблемы», — заявил Николай Николаев в эфире «Эхо Москвы».

Представители «Югры» пытаются в суде оспорить законность действий регулятора. 24 июля текущего года ими была подана кассационная жалоба в Верховный суд РФ на решения нижестоящих инстанций о законности введения временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.