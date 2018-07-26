Союз вкладчиков России опубликовал открытое письмо председателю Госдумы

Союз вкладчиков России в четверг, 26 июля, опубликовал в газете «Коммерсант» открытое письмо председателю Государственной Думы Вячеславу Володину. Авторы обращения просят оказать содействие в доведении до конца парламентского расследования деятельности Банка России в отношении ПАО Банк «Югра», а также в принятии решения о финансовой защите интересов граждан, бизнеса и бюджета страны.

По мнению членов Союза вкладчиков России, принятие решения о восстановлении статуса кредитной организации и реструктурировании долга ПАО БАНК «ЮГРА» перед ГК «АСВ», составляющего практически половину всех выплат Агентства за 2017 год, позволит избежать необоснованных убытков в бюджете страны на 172,5 миллиарда рублей и финансовых потерь 34 700 гражданам России по непокрытым страховыми возмещениями частям вкладов.

Изображение: Союз вкладчиков России

В письме отмечается, что «такое решение может быть принято председателем Банка России Набиуллиной Э.С. по любому из многочисленных обращений к ней акционеров Банка (27.07.2017, 8.11.2017, 20.11.2017, 28.11.2017, 10.04.2018, 3.05.2018, 16.05.2018) и принятии одного из предложенных ими планов финансового оздоровления».

Депутаты Государственной Думы внимательно следят за ситуацией, осведомлены об открытом письме Союза вкладчиков и уверены, что доведут дело до конца в интересах государства и общества.