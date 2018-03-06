Отложено рассмотрение жалобы банка «Югра» на решение Арбитражного суда Москвы

Девятый арбитражный апелляционный суд объявил перерыв до 15 марта в рассмотрении жалобы банка «Югра» на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце прошлого года признал законным приказ ЦБ РФ об отзыве у банка лицензии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам бывшего председателя правления банка «Югра» Дмитрия Шиляева, суд взял перерыв с целью вникнуть в детали и разобраться в сути жалоб, поданных в рамках рассмотрения дела от двух юридических лиц и одного физического лица.

«Такое решение можно рассматривать как позитивный сигнал, поскольку оно демонстрирует, что суд принимает во внимание ходатайства и старается вникнуть в суть дела. По нашему мнению, арбитражным судом было проигнорировано изначальное решение ЦБ не отзывать лицензию у кредитной организации, что исключает возможность последующего вынесения приказа об отзыве лицензии без отмены решения по предусмотренным законом основаниям. Кроме того, мы обвиняем ЦБ в искусственном создании условий для отзыва лицензии», — заявил агентству Шиляев.

В конце 2017 года адвокаты бывшего руководства банка «Югра» заявили о намерении обжаловать решение Арбитражного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Адвокаты «Югры» заявили, что каждое из оснований для отзыва лицензии применено регулятором незаконно.

10 июля 2017 года ЦБ назначил в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию и назначил временную администрацию в лице ЦБ.