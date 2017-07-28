Руководство «Югры» пообещало бороться с ЦБ и АСВ

Руководство и собственник банка «Югра» рассматривают отзыв лицензии к финансовой организации как «эмоциональное давление» на клиентов. Там заявили о намерении «идти до конца» в отстаивании своей позиции. Об этом заявил бывший председатель правления компании Дмитрий Шиляев через своего представителя, сообщает Rambler News Service.

«Мы были абсолютно к этому готовы. Стратегия владельцев банка — идти до конца и отстаивать "Югру" и репутацию всеми доступными способами — не меняется. Мы также рассматриваем решение ЦБ как эмоциональное давление на клиентов банка, которые не спешили забирать свои вклады», — заявил Шиляев.

Он также обвинил Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в разрушении 30-миллиардного капитала банка и создании в нем «дыры», что и создало формальные основания для отзыва лицензии.

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«Югра» была лишена лицензии утром 28 июля. В ЦБ отметили, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

Банк «Югра» основан в ноябре 1990 года в Тюменской области. Входил в 30 крупнейших банков страны и был ориентирован на работу со средствами населения. 10 июля 2017 года ЦБ ввел временную администрацию для обследования финансового положения банка и трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По оценке АСВ, сумма страхового возмещения вкладчикам банка составляет 169,2 миллиарда рублей. Генпрокуратура опротестовала действия ЦБ. Регулятор и АСВ выплаты останавливать не стали.

Мажоритарным акционером кредитной организации через компанию Radamant Financial является бизнесмен Алексей Хотин.