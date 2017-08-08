Центробанк подал в суд заявление о банкротстве «Югры»

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банка «Югра» банкротом. Соответствующее заявление размещено в картотеке арбитражных дел.

На 15 августа в Арбитражном суде Москвы запланировано первое слушание по отзыву у «Югры» банковской лицензии.

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«Югра» потеряла лицензию ЦБ утром 28 июля. Регулятор отметил, что временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

«Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка», — заявили в Банке России. Финансовое оздоровление банка сочли экономически нецелесообразным. Отрицательный капитал кредитной организации на 22 июля составлял 7,04 миллиарда рублей.

Руководство и собственник банка «Югра» заявили, что рассматривают отзыв лицензии к финансовой организации как «эмоциональное давление» на клиентов. Там заявили о намерении «идти до конца» в отстаивании своей позиции.

«Югра» на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).