Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»

Отрицательный капитал лишившегося лицензии банка «Югра», на 22 июля составлял 7,04 миллиарда рублей. Об этом сообщил Банк России, передает РИА Новости.

«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность банка «Югра» по состоянию на 22 июля 2017 года, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств капитала, значение которых составило минус 7,04 миллиарда рублей», — сообщил регулятор.

«Югра» была лишена лицензии утром 28 июля. В ЦБ отметили, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

Руководство и собственник банка «Югра» заявили, что рассматривают отзыв лицензии к финансовой организации как «эмоциональное давление» на клиентов. Там заявили о намерении «идти до конца» в отстаивании своей позиции.

«Югра» на 1 июня 2017 года занимала 29-е место в списке российских банков по размеру активов (322,9 миллиарда рублей).