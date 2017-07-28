Экспертов удивило занижение стоимости активов в банке «Югра»

Спустя три недели с момента введения моратория на удовлетворение требований кредиторов Центральный банк отозвал лицензию у банка «Югра». Основная причина, указанная регулятором, — привлечение денежных средств населения для их размещения в активы неудовлетворительного качества. Однако формальной технической причиной для применения крайней надзорной меры могла стать дыра в капитале банка. В течение последней недели временная администрация, функция которой была возложена Центробанком на АСВ, выпустила три приказа, каждый из которых заметно снижал собственный капитал «Югры». Один из них, касающийся недвижимости, уменьшает ее стоимость более чем втрое. Эксперты по оценке недвижимости, которых опросила газета «Известия», считают, что стоимость активов «Югры» была снижена чрезмерно.

Первым приказом временная администрация потребовала от «Югры» расформировать резервы по форвардным контрактам на 13 миллиардов рублей, заключенным с четырьмя компаниями (приказ об их создании был в числе первых предписаний временной администрации от 10 июля). Второй приказ обязывал сформировать резервы под возможные потери по ссудам 15 контрагентов на 5,3 миллиарда рублей.

Третьим приказом рыночная стоимость активов банка — 29 объектов недвижимости — была снижена более чем в три раза: с 16,4 до 5,2 миллиарда рублей.

В результате исполнения всех трех приказов в капитале банка образовалась дыра на сумму более семи миллиардов рублей, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом проверки банка.

Эксперты по оценке недвижимости считают, что стоимость активов «Югры» была снижена чрезмерно. По словам председателя совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павла Гагарина, справедливая цена этих объектов — например, офисных зданий класса Б в районе Угрешской улицы — составляет 150–200 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом, по оценке эксперта, стоимость первых трех объектов на Угрешской могла составлять минимум 3,1 миллиарда рублей, то есть втрое выше оценки временной администрации. Остальные 10 объектов на этой улице Павел Гагарин оценил в 2,5 миллиарда рублей, а не в 812 миллионов рублей.

27 июля был представлен план санации, который предусматривал, что обязательства кредитного учреждения перед АСВ в объеме до 170 миллиардов рублей обеспечиваются залогом кредитного портфеля и личным поручительством Алексея Хотина как собственника банка. Выплаты АСВ будут произведены «Югрой» в течение 10 лет согласно представленному графику, поясняли в его пресс-службе.

19 июля Генпрокуратура потребовала отменить решения ЦБ о введении временной администрации и моратория на требования кредиторов, что поставило под вопрос начало страховых выплат вкладчикам «Югры». Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов, считают в Генпрокуратуре.