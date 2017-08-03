В ЦБ рассказали об отсутствии рисков потрясений для банковской системы

Несмотря на то, что процесс оздоровления банковского сектора еще продолжается, ЦБ не ждет в обозримом будущем каких-либо серьезных негативных событий и прежде всего — отзыва лицензий у крупных, значимых банков, заявил первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин в интервью ТАСС.

Согласно перечню Центробанка, к системно значимым кредитным организациям в России относятся 10 банков, на долю которых приходится более 60 процентов совокупных активов банковского сектора. В число таких банков, наряду с госбанками (Сбербанк, ВТБ), входят крупнейшие российские частные игроки — такие как «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-банк, и дочерние банки зарубежных организаций (Росбанк, Райффайзенбанк, «Юникредит»).

По данным международного рейтингового агентства Fitch, все системообразующие банки России в первом полугодии 2017-го выполнили требования ЦБ к капиталу.

При этом крупных банков, которые выполняют функцию «пылесоса» средств в интересах собственника кредитной организации, в России не осталось, подчеркнул Дмитрий Тулин.

«Слабые банки еще сохранились, но их болезни диагностированы, и мы вместе с их собственниками проводим необходимое лечение», — сказал Тулин.

Он добавил, что санация не может применяться к таким банкам, как это и произошло в ситуации с «Югрой». «Расходовать государственные деньги оправдано для восстановления финансовой устойчивости тех банков, которые выполняют общественно значимую функцию финансовых посредников в экономике», — подчеркнул зампред ЦБ.

«Югра» потеряла лицензию ЦБ утром 28 июля. Регулятор отметил, что временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов выявила полную утрату капитала кредитной организацией. Также обнаружены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения. Помимо этого, в Банке России сообщили, что «Югра» размещала привлеченные средства населения в активы неудовлетворительного качества.

«Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка», — заявили в Банке России. Финансовое оздоровление банка сочли экономически нецелесообразным.