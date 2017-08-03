За последний год прокуратура не была с проверками в банке «Югра»

Центробанк заявил о шести запросах в прокуратуру с начала года по поводу проверок банка «Югра». Об этом стало известно от регулятора в день отзыва у банка лицензии. Экс-президент «Югры» Алексей Нефедов рассказал в интервью радиостанции «Бизнес-ФМ», что прокурорских проверок за указанный период не проводилось.

Меньше чем через через две недели в Арбитражном суде Москвы начнутся слушаю по отзыву лицензии у банка «Югра». В своем интервью радиостанции Нефедов рассказал о неправомерностях, начавшихся с самого начала введения в банке временной администрации. Непонятным образом обнаружены проблемы, которые не находил сам Центробанк.

Конечно, главным вопросом части судебных слушаний будет вопрос о законности введения временной администрации, а также установки моратория на выплаты. До введения сотрудников АСВ банк был полностью платежеспособным и не имел никаких проблем, утверждают в финансовой организации.

Возможной причиной протеста Генеральной прокуратуры стало введение в стабильно работающий банк временной администрации. Если бы у прокуратуры были бы вопросы непосредственно к банку, то они бы их непременно задали. «К тому же нам не приходило никаких вопросов, в том числе от финмониторинга РФ», — отметил экс-президент «Югры» Алексей Нефедов.

«Самое главное, на что мы надеемся — чтобы была восстановлена справедливость», — подчеркнул Нефедов.

«Югра» потеряла лицензию ЦБ утром 28 июля. Регулятор отметил, что временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов выявила полную утрату капитала кредитной организацией.