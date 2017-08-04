«Югра» отвергла обвинения ЦБ в кредитовании проектов акционеров

Новые обвинения ЦБ о том, что банк «Югра» на 90 процентов кредитовал проекты своих акционеров, ни что иное как попытка укрепить слабые позиции перед первым слушанием в Арбитражном суде. Об этом заявил экс-президент финансовой организации Алексей Нефедов.

«Нас сначала обвиняли в забалансовых вкладах и выводе активов — все не подтвердилось. ЦБ доначислял нам кучу резервов, чтобы мы не смогли удержать капитал — тоже не получилось. Мы все выполнили. После чего им пришлось ввести временную администрацию, чтобы разрушить его уже незаконно и отозвать лицензию», — говорит он.

«Но отрицательный капитал — очень слабая позиция и легко отбивается в суде. Я уже не говорю о внимании Генпрокуратуры к действиям временной администрации. Поэтому ЦБ срочно ищет новые аргументы», — считает Нефедов.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин в интервью ТАСС назвал «Югру», входившую в тридцадку крупнейших банков России, «карманным» банком.

«Все кредиты проходили проверку ЦБ. То есть абсолютно все. А потом они искали среди них куда нам еще резервы начислить. Никаких рекомендаций от кураторов по выдаче кредитов не поступало, в том числе в части отражений операций в отчетности банка», — подчеркнул Нефедов.

До прихода временной администрации в банке было заложено более чем 500 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости в Москве. «Югра» обслуживала более 8000 юридических лиц, из которых более 150 представителей нефтяного сектора.

«В основном это малые нефтяные компании, и у нас заложены их запасы — то, что можно извлечь и продать, а это более 150 миллионов тонн. Даже со стороны трудно предположить, что все это принадлежит небольшой группке акционеров или тем более одному человеку. А при юридической проверке и вовсе невозможно», — добавил Нефедов.

По словам Нефедова, владельцы и руководство банка сейчас полностью сосредоточены на подготовке к судебному процессу. «Все переговоры с ЦБ, который единолично принимает решения, не увенчались успехом. Наши предложения отвергнуты. Единственный выход — это суд», — сказал Нефедов.

Первое рассмотрение дела в Арбитражном суде назначено на 15 августа 2017 года.