ЦБ тайно перевел миллиарды в Крым

Банк России перевел работающему в Крыму Генбанку порядка 20 миллиардов рублей. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на аналитика Fitch Александра Данилова, эта сумма появилась на счете банка для некоммерческих организаций в федеральной собственности в феврале.

На этот счет, в частности, попадают средства, полученные от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Представитель АСВ подтвердил, что в феврале госкорпорация выделила банку 11,3 миллиарда рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 миллиарда рублей на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 миллиарда рублей на шесть лет для поддержания ликвидности. Ранее ни ЦБ, ни АСВ о выделении кредита не сообщали.

Подобный способ оздоровления банковского сектора не используется уже более года. Прошлым летом вступил в силу закон, согласно которому ЦБ начал сам проводить санацию через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Заявлялось, что это позволит удешевить санацию на 25–30 процентов и быстрее возвращать деньги.

Спасение Генбанка началось летом прошлого года. Тогда регулятор ввел временную администрацию. В качестве инвестора привлечен Собинбанк — дочерняя структура банка «Россия». Решение о мерах по поддержке Генбанка в ЦБ тогда объяснили тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя. Генбанк в 2014 году одним из первых российских банков начал работу в Крыму, он участвовал в выплате страховок местным вкладчикам

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