В ЦБ рассказали о причинах санации крымского Генбанка

Накопившиеся проблемы с финансовым положением и качеством управления крымского Генбанка стали причиной для запуска процедуры оздоровления кредитного учреждения с привлечением нового инвестора в лице группы банка «Россия». Об этом в четверг, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Банк России, принимая решение о привлечении нового инвестора, исходил из того, что это предотвратит утрату банком финансовой устойчивости и собственных средств, позволит оперативно решить текущие проблемы банка», — заявил регулятор.

В ЦБ также отметили, что заинтересованность инвестора в развитии бизнеса в регионе повысит качество и доступность финансовых сервисов для предприятий и населения Крыма.

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Ранее 10 августа Банк России ввел временную администрацию в Генбанк. При этом в качестве инвестора был привлечен Собинбанк — дочерняя структура банка «Россия». В ЦБ отмечают, что решение о мерах по поддержке Генбанка принято в связи с тем, что кредитная организация является значимой для Крыма и Севастополя.

Генбанк стал первым российским коммерческим банком, начавшим работу на полуострове после присоединения его к России в марте 2014 года. В апреле того же года он открыл офисы в Симферополе и Севастополе.

Генбанк был создан в 1993 году под названием МНБанк. С 2015 года 50 процентов его акций отошли исполнительным органам Крыма и города Севастополь.