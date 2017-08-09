ЦБ лишил лицензий банк «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс»

Банк России отозвал лицензии у банка «Анелик РУ» и НКО «Континент Финанс». Об этом в среду, 9 августа, сообщила пресс-служба ЦБ.

Кредитные организации не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечается в сообщении регулятора.

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«Анелик РУ» являлся расчетным центром одной из платежных систем. «С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций», — считают в Банке России.

В «Континент Финанс» проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств, указывает ЦБ.

В кредитных организациях назначена временная администрация.

«Анелик РУ» занимал 524-е место в российской банковской системе, «Континент финанс» — 568-е место.