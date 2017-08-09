В «Югре» рассказали о стремлении ЦБ разорить банк

Центральный банк торопится довести банк «Югра» до процедуры банкротства и подал соответствующий иск в Арбитражный суд. Эти действия являются попыткой ускорить события и разорить финансовую организацию. Такого мнения придерживается бывший президент банка Алексей Нефедов.

«Регулятор форсирует и ускоряет события. Прошло буквально 10 дней со дня отзыва лицензии у банка и уже подается иск о несостоятельности. Если просмотреть всю хронологию действий в отношении "Югры", то видно, что между вводом временной администрации и началом выплат также прошло 10 дней, выплаты вкладчикам начались 20 июля. Между началом выплат и отзывом лицензии также прошло всего 8 дней — лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля. И теперь подается иск о банкротстве. Кто-то старательно ускоряет события и стремится разорить банк», — отмечает Нефедов.

По его мнению, ЦБ изначально представил слабую аргументацию при вводе временной администрации. Он также уверен, что все обвинения, которые изначально звучали в отношении «Югры» не подтвердились.

«У банка очень хорошие залоги — более 500 тысяч квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости в Москве, это высоколиквидное имущество на сегодняшний день. Также в залогах у "Югры" запасы нефтяных компаний — свыше 150 миллионов тонн углеводородного сырья. Эти ценные активы, которые всегда ликвидны, особенно в нынешних экономических условиях», — добавил Нефедов.

По словам бывшего главы банка, владельцы и руководство учреждения сейчас полностью сосредоточены на подготовке к судебному процессу, который пройдет 15 августа 2017 года. Основные требования руководства банка — признать незаконным введение временной администрации и объявление моратория на выплаты кредиторам, а также отмена предписания ЦБ от 6 июля 2017 года.

