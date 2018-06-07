Вкладчикам рухнувших банков вернут больше денег

Банк России предложил увеличить сумму страхового возмещения по вкладам граждан при «социально чувствительных» ситуациях. Об этом в четверг, 7 июня, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

«Что касается физических лиц, мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. Более того, это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий. Совместные предложения у нас отработаны с АСВ (Агентством по страхованию вкладов — прим. «Ленты.ру»)», — сказала она.

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Центробанк поддерживает предложение АСВ по повышению порога суммы, в пределах которой не будут оспариваться операции по выплате гражданам вкладов, до 10 миллионов рублей, отметила Набиуллина

Сейчас максимальная компенсация пострадавшим вкладчикам банков с отозванными лицензиями составляет 1,4 миллиона рублей.

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