Русский банк остался без лицензии ЦБ

ЦБ отозвал лицензию у Русского национального банка из Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба регулятора.

Банк выдавал кредиты заемщикам, связанным с руководством кредитной организации, говорится в сообщении. Имущество на балансе Русского национального банка было учтено по завышенной стоимости.

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Ранее ЦБ дважды вводил для Русского национального банка ограничения на привлечение вкладов населения.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 339-е место в банковской системе России.

25 мая Банк России отозвал лицензии сразу у двух кредитных организаций: у хабаровского банка «Уссури» и ярославского Объединенного Кредитного Банка («О.К. Банк»). В апреле без лицензий остались московские «Новый кредитный союз», «Логос», «Русский Торговый Банк» и махачкалинский «Эльбин».

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