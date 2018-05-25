Сразу два банка лишились лицензии ЦБ

Банк России отозвал лицензии у хабаровского банка «Уссури» и ярославского Объединенного Кредитного Банка («О.К. Банк»). Об этом в пятницу, 25 мая, сообщила пресс-служба ЦБ.

«Деятельность руководства кредитной организации Банк ”Уссури” привела к образованию на ее балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости», — говорится в сообщении регулятора. «Уссури» осуществлял «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, которые были направлены на искусственное поддержание необходимого уровня капитала, отмечают в эксперты.

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В «О.К. Банке» также систематически проводились «схемные» операций по трансформации активов для сокрытия реального финансового положения банка. В результате на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера, полагают в ЦБ. Кроме того, в мае 2018 года банк провел сделки с ценными бумагами, «конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», указывается в сообщении.

По состоянию на 1 мая 2018 года по величине активов банк «Уссури» занимал 275-е место в банковской системе России, «О.К. Банк» — 200-е место.

Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

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